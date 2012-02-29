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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Израиль - Украина
Израиль - Украина: обзор матча 29 февраля 2012
Израиль
29.02.2012, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Украина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Израиль - Украина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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25.09.2026
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