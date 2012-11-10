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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Нафтан
Динамо-Брест - Нафтан: обзор матча 10 ноября 2012
Динамо-Брест
10.11.2012, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Нафтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо-Брест - Нафтан
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0
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0
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
- : -
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Арсенал
0 : 1
09.10.2026
Динамо-Брест
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
- : -
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Нафтан
4 : 1
10.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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