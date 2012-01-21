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Расписание матчей
Франция. Кубок
Кевийи - Анжер
Кевийи - Анжер: обзор матча 21 января 2012
Кевийи
21.01.2012, суббота, 22:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кевийи - Анжер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кевийи
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- : -
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Анжер
Информация о матче
Стадион:
Робер Диошон
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