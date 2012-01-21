Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Осер - Шатору
Осер - Шатору: обзор матча 21 января 2012
Осер
21.01.2012, суббота, 22:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Шатору
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Осер - Шатору
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Шатору
Франция. Третья лига, 34 тур
Валансьен
2 : 2
15.05.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 33 тур
Шатору
2 : 1
09.05.2026
Сошо
Франция. Третья лига, 32 тур
Дижон
1 : 2
30.04.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 31 тур
Шатору
0 : 2
24.04.2026
Флери
Франция. Третья лига, 30 тур
Версаль
4 : 0
17.04.2026
Шатору
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
Новости команд
Все
Осер
Шатору
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел клуб 3-й лиги (3:1)
2023.01.07 00:59
Конде сменил «Амкар» на клуб второго дивизиона Франции
2018.07.03 08:39
Кубок французской лиги. «Бордо» оказался сильнее «Шатору»
2016.10.26 21:34
Форвард «Шатору» перешел в «Лион»
2016.09.16 12:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+