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Расписание матчей
Зенит - Вильярреал
Зенит - Вильярреал: обзор матча 13 февраля 2008
Зенит
13.02.2008, среда, 20:00
Кубок УЕФА, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зенит - Вильярреал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
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02.11.2026
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25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
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1 : 2
24.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Помощники судьи:
Майк Пикель
Норберт Грудзински (оба - Германия)
Делегат:
Петер Гагельман (Германия)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:55
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