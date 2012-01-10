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Судьи
Главный судья:
Джанлука Рокки (Флоренция)

Лацио - Верона

10.01.2012, Вторник, 23:59 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Кубок, 1/8 финала Лацио - Верона
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