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Судьи
Главный судья:
Крис Фой (Сент-Эленс, Мерсисайд)

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

30.11.2011, Среда, 23:45 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Спорт" 23:40 (прямая) Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
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