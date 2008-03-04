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Расписание матчей
Севилья - Фенербахче
Севилья - Фенербахче: обзор матча 04 марта 2008
Севилья
04.03.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
3 : 2
Первый матч – 2 : 3
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Фенербахче
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Личные встречи
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Статистика матча Севилья - Фенербахче
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Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Маттиас Арне
Стефан Кюа (оба - Швейцария)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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