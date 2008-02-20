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Расписание матчей
Селтик - Барселона
Селтик - Барселона: обзор матча 20 февраля 2008
Селтик
20.02.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
2 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Барселона
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Статистика матча Селтик - Барселона
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4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Помощники судьи:
Штефан Виттберг
Хенрик Андрен (оба - Швеция)
Стадион:
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