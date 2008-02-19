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Расписание матчей
Рома - Реал
Рома - Реал: обзор матча 19 февраля 2008
Рома
19.02.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
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