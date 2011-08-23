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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эксетер Сити - Ливерпуль
Эксетер Сити - Ливерпуль: обзор матча 23 августа 2011
Эксетер Сити
23.08.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эксетер Сити - Ливерпуль
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0
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0
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Информация о матче
Стадион:
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