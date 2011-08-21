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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Циттаделла
Фиорентина - Циттаделла: обзор матча 21 августа 2011
Фиорентина
21.08.2011, воскресенье, 20:00
Италия. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Циттаделла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фиорентина - Циттаделла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
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2 : 2
08.11.2026
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2 : 4
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Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
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Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
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Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
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Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
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1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
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Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Информация о матче
Стадион:
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