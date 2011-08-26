Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Крымтеплица - Нафтовик-Укрнафта
Крымтеплица - Нафтовик-Укрнафта: обзор матча 26 августа 2011
Крымтеплица
26.08.2011, пятница, 20:00
Украина. Первая лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Нафтовик-Укрнафта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Крымтеплица - Нафтовик-Укрнафта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крымтеплица
Украина. Первая лига, 34 тур
Крымтеплица
1 : 2
08.06.2013
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 31 тур
Звезда К
1 : 1
19.05.2013
Крымтеплица
Украина. Первая лига, 29 тур
Полтава (2007)
1 : 1
07.05.2013
Крымтеплица
Украина. Первая лига, 28 тур
Крымтеплица
0 : 3
02.05.2013
Титан
Украина. Первая лига, 27 тур
Сталь
4 : 0
27.04.2013
Крымтеплица
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 30 тур
Нафтовик-Укрнафта
2 : 0
01.06.2016
Тернополь
Украина. Первая лига, 29 тур
ФК Сумы
3 : 2
27.05.2016
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 28 тур
Нафтовик-Укрнафта
0 : 1
20.05.2016
Днепр
Украина. Первая лига, 27 тур
Горняк-Спорт
2 : 0
15.05.2016
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 25 тур
Горняк
0 : 3
06.05.2016
Нафтовик-Укрнафта
Информация о матче
Стадион:
Крымтеплица
Новости команд
Все
Крымтеплица
Нафтовик-Укрнафта
Форвард «Крыльев Советов» Бруно заинтересовал «Интер»
2017.05.11 16:28
2
Форвард «Крыльев Советов» Бруно заинтересовал «Интер»
2017.05.11 16:28
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+