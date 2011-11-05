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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Ваалвейк - Гронинген
Ваалвейк - Гронинген: обзор матча 05 ноября 2011
Ваалвейк
05.11.2011, суббота, 22:45
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 1
Завершен
Гронинген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ваалвейк - Гронинген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Ваалвейк
0 : 3
03.05.2014
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
1 : 1
27.04.2014
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Ваалвейк
1 : 1
13.04.2014
Зволле
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Фейеноорд
2 : 0
06.04.2014
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Ваалвейк
0 : 2
02.04.2014
Аякс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
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