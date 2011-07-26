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Расписание матчей
Бавария - Милан
Бавария - Милан: обзор матча 26 июля 2011
Бавария
26.07.2011, вторник, 22:45
Audi Cup, 1/2 финала
1 : 1
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Милан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
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