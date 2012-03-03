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Зальцбург - Маттерсбург

03.03.2012, Суббота, 21:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 23 тур Зальцбург - Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
14 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Маттерсбург 3:0 Зальцбург
3 тур
30 июля, суббота 00:00 Зальцбург 0:0 Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Маттерсбург 0:1 Зальцбург
24 тур
5 марта, суббота 18:00 Зальцбург 2:0 Маттерсбург
16 тур
20 ноября, суббота 20:30 Зальцбург 1:0 Маттерсбург
6 тур
28 августа, суббота 20:30 Маттерсбург 1:0 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
28 тур
2 апреля, пятница 22:30 Зальцбург 2:0 Маттерсбург
27 тур
27 марта, суббота 20:00 Маттерсбург 1:6 Зальцбург
14 тур
31 октября, суббота 20:00 Зальцбург 2:0 Маттерсбург
4 тур
8 августа, суббота 21:30 Маттерсбург 2:3 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 19 11 6 60:30 +30 68
2. Рапид В 36 16 14 6 52:30 +22 62
3. Адмира 36 15 10 11 59:52 +7 55
4. Аустрия В 36 14 12 10 52:44 +8 54
5. Штурм 36 12 15 9 47:41 +6 51
6. Рид 36 11 15 10 44:38 +6 48
7. Адмира Ваккер 36 10 15 11 36:45 -9 45
8. Маттерсбург 36 9 11 16 41:43 -2 38
9. Винер-Нойштадт 36 6 15 15 26:51 -25 33
10. Капфенберг 36 5 8 23 21:64 -43 23
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