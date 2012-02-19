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Зальцбург - Штурм

19.02.2012, Воскресенье, 19:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 21 тур Зальцбург - Штурм
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
12 тур
23 октября, воскресенье 20:30 Штурм 2:1 Зальцбург
5 тур
21 августа, воскресенье 20:30 Зальцбург 1:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
29 тур
16 апреля, суббота 20:30 Штурм 0:3 Зальцбург
19 тур
12 декабря, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:1 Штурм
5 тур
24 ноября, среда 20:30 Зальцбург 2:0 Штурм
15 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Штурм 0:0 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
36 тур
13 мая, четверг 18:00 Штурм 0:2 Зальцбург
26 тур
24 марта, среда 21:30 Зальцбург 3:0 Штурм
18 тур
6 декабря, воскресенье 17:30 Штурм 0:0 Зальцбург
8 тур
23 сентября, среда 21:30 Зальцбург 4:2 Штурм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 19 11 6 60:30 +30 68
2. Рапид В 36 16 14 6 52:30 +22 62
3. Адмира 36 15 10 11 59:52 +7 55
4. Аустрия В 36 14 12 10 52:44 +8 54
5. Штурм 36 12 15 9 47:41 +6 51
6. Рид 36 11 15 10 44:38 +6 48
7. Адмира Ваккер 36 10 15 11 36:45 -9 45
8. Маттерсбург 36 9 11 16 41:43 -2 38
9. Винер-Нойштадт 36 6 15 15 26:51 -25 33
10. Капфенберг 36 5 8 23 21:64 -43 23
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