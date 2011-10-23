Штурм - Зальцбург

|5 тур
|21 августа, воскресенье
|20:30
|Зальцбург
|1:1
|Штурм
|29 тур
|16 апреля, суббота
|20:30
|Штурм
|0:3
|Зальцбург
|19 тур
|12 декабря, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:1
|Штурм
|5 тур
|24 ноября, среда
|20:30
|Зальцбург
|2:0
|Штурм
|15 тур
|14 ноября, воскресенье
|18:00
|Штурм
|0:0
|Зальцбург
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|19
|11
|6
|60:30
|+30
|68
|2.
|Рапид В
|36
|16
|14
|6
|52:30
|+22
|62
|3.
|Адмира
|36
|15
|10
|11
|59:52
|+7
|55
|4.
|Аустрия В
|36
|14
|12
|10
|52:44
|+8
|54
|5.
|Штурм
|36
|12
|15
|9
|47:41
|+6
|51
|6.
|Рид
|36
|11
|15
|10
|44:38
|+6
|48
|7.
|Адмира Ваккер
|36
|10
|15
|11
|36:45
|-9
|45
|8.
|Маттерсбург
|36
|9
|11
|16
|41:43
|-2
|38
|9.
|Винер-Нойштадт
|36
|6
|15
|15
|26:51
|-25
|33
|10.
|Капфенберг
|36
|5
|8
|23
|21:64
|-43
|23