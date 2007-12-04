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Расписание матчей
Шахтер - Бенфика
Шахтер - Бенфика: обзор матча 04 декабря 2007
Шахтер
04.12.2007, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 6 тур
1 : 2
Завершен
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Статистика матча Шахтер - Бенфика
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Информация о матче
Главный судья:
Кирос Вассарас
(Тессалоники)
Стадион:
Арена-Львов
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