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Расписание матчей
Ливерпуль - Порту
Ливерпуль - Порту: обзор матча 28 ноября 2007
Ливерпуль
28.11.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 5 тур
4 : 1
Завершен
Порту
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Статистика матча Ливерпуль - Порту
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Матчи команд
Ливерпуль
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- : -
22.11.2026
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3 : 2
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0 : 1
01.11.2026
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31.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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