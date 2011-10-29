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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Эвиан - Осер
Эвиан - Осер: обзор матча 29 октября 2011
Эвиан
29.10.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 1
Завершен
Осер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эвиан - Осер
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эвиан
1 : 3
20.01.2016
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анси
1 : 4
03.01.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвиан
2 : 2
27.10.2015
Лаваль
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Эвиан
3 : 2
25.08.2015
Клермон
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
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