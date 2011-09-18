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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Эвиан - ПСЖ
Эвиан - ПСЖ: обзор матча 18 сентября 2011
Эвиан
18.09.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 2
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эвиан - ПСЖ
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эвиан
1 : 3
20.01.2016
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анси
1 : 4
03.01.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвиан
2 : 2
27.10.2015
Лаваль
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Эвиан
3 : 2
25.08.2015
Клермон
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
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Эвиан
ПСЖ
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14:22
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
Вчера, 23:00
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Стало известно, кто сыграет в воротах сборной России против Узбекистана
Вчера, 20:00
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2016.02.26 18:35
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1
Менса стал игроком «Анжи»
2016.02.24 00:04
«Эвиан» не получал от «Анжи» предложений по Менса
2016.02.22 13:07
Сафонов оценил камбэк сборной России с Узбекистаном
21:12
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Хвича раскритиковал российского бойца Нурмагомедова: «Мужчины так не поступают»
15:30
12
Батраков поставил экс-игрока РПЛ выше Кейна и Мбаппе
14:22
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
Вчера, 23:00
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Стало известно, кто сыграет в воротах сборной России против Узбекистана
Вчера, 20:00
2
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