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Расписание матчей
Челси - Шальке-04
Челси - Шальке-04: обзор матча 24 октября 2007
Челси
24.10.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
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Матчи команд
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- : -
21.11.2026
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17.10.2026
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