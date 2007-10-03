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Расписание матчей
Валенсия - Челси
Валенсия - Челси: обзор матча 03 октября 2007
Валенсия
03.10.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Челси
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Статистика матча Валенсия - Челси
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