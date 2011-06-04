Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия - Нидерланды
Бразилия - Нидерланды: обзор матча 04 июня 2011
Бразилия
04.06.2011, суббота, 23:10
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Нидерланды
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Бразилия
Нидерланды
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
16:25
6
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
10:12
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 10:06
Ван дер Сар честно ответил, благодаря чему Россия победила Голландию на Евро-2008
10 ноября
4
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Маркиньос ответил, можно ли попасть из «Спартака» в сборную Бразилии
5 ноября
4
Анчелотти дерзко ответил на недовольство «Барселоны» из-за вызова Рафиньи в сборную Бразилии
30 октября
1
Игрока «Зенита» вызвали в сборную Бразилии на ноябрьские матчи
29 октября
13
Фанаты подозревают, что настоящего Винисиуса убили или похитили и вместо него играет двойник
5 октября
9
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
16:25
6
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
10:12
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 10:06
Ван дер Сар честно ответил, благодаря чему Россия победила Голландию на Евро-2008
10 ноября
4
Снейдер высказался о допинге сборной России во время Евро-2008
21 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+