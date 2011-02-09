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Расписание матчей
Армения - Грузия
Армения - Грузия: обзор матча 09 февраля 2011
Армения
09.02.2011, среда, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Грузия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Армения - Грузия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
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Информация о матче
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