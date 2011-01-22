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Расписание матчей
Зенит - Спарта
Зенит - Спарта: обзор матча 22 января 2011
Зенит
22.01.2011, суббота, 18:30
Кубок Дубая, группа B, 2 тур
3 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зенит - Спарта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
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