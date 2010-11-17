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Расписание матчей
Австрия - Греция
Австрия - Греция: обзор матча 17 ноября 2010
Австрия
17.11.2010, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австрия - Греция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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