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Расписание матчей
Бавария - Реал
Бавария - Реал: обзор матча 13 августа 2010
Бавария
13.08.2010, пятница, 22:45
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Реал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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