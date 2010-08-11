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Расписание матчей
США - Бразилия
США - Бразилия: обзор матча 11 августа 2010
США
11.08.2010, среда, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
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07.07.2026
Бельгия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
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14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
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