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Расписание матчей
ПСЖ - Рома
ПСЖ - Рома: обзор матча 01 августа 2010
ПСЖ
01.08.2010, воскресенье, 21:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ПСЖ - Рома
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0
0
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0
0
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21.11.2026
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