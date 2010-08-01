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Расписание матчей
Айнтрахт - Челси
Айнтрахт - Челси: обзор матча 01 августа 2010
Айнтрахт
01.08.2010, воскресенье, 18:30
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Айнтрахт - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Айнтрахт
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31.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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