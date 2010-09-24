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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Навал
Брага - Навал: обзор матча 24 сентября 2010
Брага
24.09.2010, пятница, 23:15
Португалия. Высшая лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Навал
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Брага - Навал
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0
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0
0
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Навал
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Навал
0 : 3
14.05.2011
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Лейрия
1 : 0
08.05.2011
Навал
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Навал
1 : 2
01.05.2011
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 0
17.04.2011
Навал
Португалия. Высшая лига, 26 тур
Навал
2 : 1
10.04.2011
Бенфика
Информация о матче
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