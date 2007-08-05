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Расписание матчей
Реал - ПСВ
Реал - ПСВ: обзор матча 05 августа 2007
Реал
05.08.2007, воскресенье, 20:30
Кубок РЖД
1 : 2
Завершен
ПСВ
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Реал - ПСВ
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0
Матчи команд
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Реал
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