Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Араз-Нахичевань - Шафа
Араз-Нахичевань - Шафа: онлайн-трансляция 20 February 2027
Араз-Нахичевань
20.02.2027, Saturday, 19:00
Азербайджан. Премьер-лига, 21 тур
- : -
Не начался
Шафа
Матч
Таблица
Матчи команд
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Шафа
- : -
07.11.2026
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Араз-Нахичевань
2 : 2
31.10.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Сумгаит
2 : 1
16.10.2026
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Араз-Нахичевань
0 : 2
09.10.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 6 тур
Шамахы
2 : 1
20.09.2026
Араз-Нахичевань
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Шафа
- : -
07.11.2026
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Сумгаит
1 : 1
02.11.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Шафа
1 : 2
24.10.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Шамахы
3 : 2
16.10.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Шафа
0 : 1
11.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 6 тур
Карабах
1 : 0
18.09.2026
Шафа
Информация о матче
Стадион:
Нахичевань Сити
Новости команд
Все
Араз-Нахичевань
Шафа
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
«Сабах» Березуцкого победил на выезде лидера чемпионата Азербайджана
2024.12.14 17:31
5
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
«Сабах» Березуцкого победил на выезде лидера чемпионата Азербайджана
2024.12.14 17:31
5
Больше новостей
Азербайджан. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
- : -
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
- : -
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Шафа
- : -
07.11.2026
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
- : -
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Имишли
- : -
08.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
- : -
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
- : -
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Шафа
- : -
07.11.2026
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
- : -
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Имишли
- : -
08.11.2026
Сумгаит
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+