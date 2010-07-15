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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шауляй - Висла
Шауляй - Висла: обзор матча 15 июля 2010
Шауляй
15.07.2010, четверг, 22:00
Лига Европы
0 : 2
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Висла
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шауляй - Висла
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шауляй
Литва. А-Лига, 36 тур
Паневежис
1 : 2
08.11.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 35 тур
Шауляй
2 : 1
31.10.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 34 тур
Банга
0 : 0
25.10.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 23 тур
Шауляй
0 : 2
20.09.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 31 тур
Шауляй
0 : 0
13.09.2026
Хегельманн
Висла
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
- : -
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Стадион:
Хенрик Рейман
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Шауляй
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Инвестор «Вислы» умер из-за вареника
2025.06.13 15:28
1
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2017.02.24 16:23
Полузащитник «Фиорентины» перешел в «Вислу»
2016.02.24 15:26
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2025.06.13 15:28
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Полузащитник «Вислы» Попович близок к переходу в «Оренбург»
2017.02.24 16:23
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2016.02.24 15:26
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