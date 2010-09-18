Барнсли - Дерби Каунти

|43 тур
|10 апреля, суббота
|18:00
|Барнсли
|0:0
|Дерби Каунти
|7 тур
|15 сентября, вторник
|22:45
|Дерби Каунти
|2:3
|Барнсли
|43 тур
|10 апреля, суббота
|18:00
|Барнсли
|0:0
|Дерби Каунти
|7 тур
|15 сентября, вторник
|22:45
|Дерби Каунти
|2:3
|Барнсли
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|КПР
|46
|24
|16
|6
|71:32
|+39
|88
|2.
|Норвич Сити
|46
|23
|15
|8
|83:58
|+25
|84
|3.
|Суонси
|46
|24
|8
|14
|69:42
|+27
|80
|4.
|Кардифф
|46
|23
|11
|12
|75:54
|+21
|80
|5.
|Рединг
|46
|20
|17
|9
|76:51
|+25
|77
|6.
|Ноттингем Форест
|46
|20
|15
|11
|69:50
|+19
|75
|7.
|Лидс
|46
|19
|15
|12
|81:70
|+11
|72
|8.
|Бернли
|46
|18
|14
|14
|65:61
|+4
|68
|9.
|Миллуолл
|46
|18
|13
|15
|62:48
|+14
|67
|10.
|Лестер
|46
|19
|10
|17
|76:72
|+4
|67
|11.
|Халл Сити
|46
|16
|17
|13
|52:50
|+2
|65
|12.
|Мидлсбро
|46
|17
|11
|18
|68:68
|0
|62
|13.
|Ипсвич
|46
|18
|8
|20
|62:67
|-5
|62
|14.
|Уотфорд
|46
|16
|13
|17
|77:71
|+6
|61
|15.
|Бристоль Сити
|46
|17
|9
|20
|62:65
|-3
|60
|16.
|Портсмут
|46
|15
|13
|18
|52:59
|-7
|58
|17.
|Барнсли
|46
|14
|14
|18
|55:66
|-11
|56
|18.
|Ковентри
|46
|14
|13
|19
|54:58
|-4
|55
|19.
|Дерби Каунти
|46
|13
|10
|23
|58:71
|-13
|49
|20.
|Кристал Пэлас
|46
|12
|12
|22
|44:69
|-25
|48
|21.
|Донкастер Роверс
|46
|11
|15
|20
|56:81
|-25
|48
|22.
|Престон
|46
|10
|12
|24
|53:77
|-24
|42
|23.
|Шеффилд Юнайтед
|46
|11
|9
|26
|43:79
|-36
|42
|24.
|Сканторп Юнайтед
|46
|12
|6
|28
|44:88
|-44
|42