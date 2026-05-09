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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Оренсе - Леонес
Оренсе - Леонес: обзор матча 09 мая 2026
Оренсе
09.05.2026, суббота, 03:00
Эквадор. Лига Про, 13 тур
2 : 0
Завершен
Леонес
55'
V. Burgoa
79'
W. Agustin Herrera
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренсе - Леонес
Завершен
Желтая карточка
Erick Plúas
90'
+9
90'
+3
Желтая карточка
Leonel Nazareno
90'
+3
Замена
Maiky De La Cruz
️️️️➡️️
C. Solano
90'
+8'
Замена
Gonzalo Martin Rostagno
️️️️➡️️
Renny Jaramillo
88'
Травма
Renny Jaramillo
87'
Замена
Diego Armas
️️️️➡️️
Erick Zambrano
86'
Замена
Bryan Elian Vinan Rodriguez
️️️️➡️️
Valentín Burgoa
86'
85'
Замена
J. Cabeza
️️️️➡️️
Emiliano Griffa
Замена
Erick Plúas
️️️️➡️️
Sergio Vasquez
85'
Замена
️️️️➡️️
Walter Agustin Herrera
80'
Пенальти не реализован
Walter Agustin Herrera
79'
ГОЛ! 2:0!
Walter Agustin Herrera
79'
76'
Желтая карточка
Nicolás Monserrat
62'
Замена
Jairo Marco Mairongo Ruiz
️️️️➡️️
Nestor Caicedo
62'
Замена
️️️️➡️️
Tobías Coppo
ГОЛ! 1:0!
Valentín Burgoa
Пас отдал
Walter Agustin Herrera
55'
Желтая карточка
Erick Zambrano
45'
+7
45'
+5
Желтая карточка
Segundo Portocarrero
45'
+8'
Желтая карточка
Valentín Burgoa
36'
27'
Гол отменен - офсайд
Brian Kreiman
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренсе
12
Rolando David Silva
ВР
31
Pedro Velasco
(К)
ЦЗ
15
Beder Caicedo
ЦЗ
5
Alan Lorenzo
ЦЗ
4
Marlon Quiñónez
ЦЗ
7
Sergio Vasquez
ЦП
25
Renny Jaramillo
ЦП
54
Erick Zambrano
ЦП
13
Анхель Мена
ЦП
10
Valentín Burgoa
ЦП
11
Walter Agustin Herrera
ЦФ
Главный тренер
Николас Кьетино
Леонес
45
Leonel Nazareno
ВР
23
Nicolás Monserrat
(К)
ЦЗ
25
Brian Kreiman
ЦЗ
32
A. Aguas
ЦЗ
34
Segundo Portocarrero
ЦЗ
6
Emiliano Griffa
ЦЗ
2
Jordan Morán
ЦЗ
5
Tobías Coppo
ЦП
8
Charles Vélez
ЦП
99
C. Solano
ЦФ
27
Nestor Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Оренсе
22
Jordy Ortiz
ВР
6
Stéfano Callegari
ЦЗ
2
Bryan Quinonez
ЦЗ
77
Bryan Elian Vinan Rodriguez
ЦП
51
Christian Ortíz
ЦП
21
Gonzalo Martin Rostagno
ЦП
8
Diego Armas
ЦП
14
Erick Plúas
ЦП
19
Michael Bermúdez
ЦФ
17
Eber Caicedo
ЦФ
53
Luis Garces
ЦФ
9
P. Charpentier
ЦФ
Леонес
24
José Luis Angulo
ВР
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
33
Andrés Chacón
ЦП
10
Agustin Mansilla
ЦП
11
M. Caramuto
ЦП
16
Maiky De La Cruz
ЦП
13
J. Cabeza
ЦП
70
Dario Pazmino
ЦП
17
Jairo Marco Mairongo Ruiz
ЦП
40
Juan Anangonó
ЦФ
44
Kevin Mina
ЦФ
4-5-1
12
31
5
4
15
25
54
13
Мена
10
7
11
3-2-2-2
45
34
6
2
25
32
5
8
27
99
10
77
77
10
25
21
21
25
54
8
8
54
7
14
14
7
99
16
16
99
6
13
13
6
70
70
27
17
17
27
Остались в запасе
Оренсе
Леонес
22
Jordy Ortiz
ВР
6
Stéfano Callegari
ЦЗ
2
Bryan Quinonez
ЦЗ
51
Christian Ortíz
ЦП
19
Michael Bermúdez
ЦФ
17
Eber Caicedo
ЦФ
53
Luis Garces
ЦФ
9
P. Charpentier
ЦФ
Главный тренер
Николас Кьетино
24
José Luis Angulo
ВР
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
33
Andrés Chacón
ЦП
10
Agustin Mansilla
ЦП
11
M. Caramuto
ЦП
40
Juan Anangonó
ЦФ
44
Kevin Mina
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Остались в запасе
22
Jordy Ortiz
ВР
6
Stéfano Callegari
ЦЗ
2
Bryan Quinonez
ЦЗ
51
Christian Ortíz
ЦП
19
Michael Bermúdez
ЦФ
17
Eber Caicedo
ЦФ
53
Luis Garces
ЦФ
9
P. Charpentier
ЦФ
Остались в запасе
24
José Luis Angulo
ВР
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
33
Andrés Chacón
ЦП
10
Agustin Mansilla
ЦП
11
M. Caramuto
ЦП
40
Juan Anangonó
ЦФ
44
Kevin Mina
ЦФ
Главный тренер
Николас Кьетино
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Статистика матча Оренсе - Леонес
4
4
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
ВАР
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
23
16
Офсайды
1
6
Количество передач
454
261
Сейвы
1
7
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Информация о матче
Главный судья:
Franklin Andres Congo Viteri, Ecuador
Стадион:
Estadio 9 de Mayo, Machala
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Леонес
- : -
11.07.2026
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Эквадор. Лига Про, 18 тур
Текнико Университарио
- : -
11.07.2026
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Эквадор. Лига Про, 18 тур
Манта
- : -
11.07.2026
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Эквадор. Лига Про, 18 тур
Мушук Руна
- : -
11.07.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Гуаякиль Сити
- : -
12.07.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Леонес
- : -
11.07.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Текнико Университарио
- : -
11.07.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Манта
- : -
11.07.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Мушук Руна
- : -
11.07.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Гуаякиль Сити
- : -
12.07.2026
Дельфин
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Оренсе
1 : 2
07.07.2026
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Эквадор. Лига Про, 16 тур
ЛДУ
3 : 0
02.07.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 16 тур
Леонес
1 : 1
02.06.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 15 тур
Текнико Университарио
2 : 1
24.05.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 17 тур
Оренсе
1 : 2
07.07.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 16 тур
ЛДУ
3 : 0
02.07.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 15 тур
Оренсе
1 : 2
24.05.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 14 тур
Гуаякиль Сити
0 : 1
19.05.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 13 тур
Оренсе
2 : 0
09.05.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 17 тур
Либертад Лоха
1 : 3
04.07.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 16 тур
Леонес
1 : 1
02.06.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 15 тур
Текнико Университарио
2 : 1
24.05.2026
Леонес
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3 : 1
17.05.2026
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Эквадор. Лига Про, 13 тур
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