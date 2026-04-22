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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Леонес - Манта
Леонес - Манта: обзор матча 22 апреля 2026
Леонес
22.04.2026, среда, 19:00
Эквадор. Лига Про, 10 тур
3 : 0
Завершен
Манта
47'
C. Solano
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леонес - Манта
Завершен
90'
+4'
78'
Желтая карточка
Jose Enrique Angulo
Замена
Óscar Pepinos
️️️️➡️️
Charles Vélez
76'
Замена
️️️️➡️️
Segundo Portocarrero
76'
Красная карточка
Agustin Mansilla
70'
66'
Замена
Maikel Valencia
️️️️➡️️
Jostin Alman
Замена
Agustin Mansilla
️️️️➡️️
C. Solano
63'
56'
Замена
Jose Enrique Angulo
️️️️➡️️
Feyiseitan Asagidigbi
56'
Замена
Alejandro Rialpe
️️️️➡️️
Mateo Ortíz
ГОЛ! 1:0!
C. Solano
47'
46'
Замена
️️️️➡️️
Brian Ramirez
46'
Замена
️️️️➡️️
Jeremy Mina
Желтая карточка
Charles Vélez
45'
+1
45'
+6'
42'
Желтая карточка
Octavio Moscarelli
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леонес
45
Leonel Nazareno
ВР
4
R. Arroyo
ЦЗ
23
Nicolás Monserrat
ЦЗ
2
Jordan Morán
ЦЗ
34
Segundo Portocarrero
ЦЗ
16
Maiky De La Cruz
ЦП
70
Dario Pazmino
ЦП
8
Charles Vélez
ЦП
13
J. Cabeza
ЦП
40
Juan Anangonó
(К)
ЦФ
99
C. Solano
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Манта
12
Felix Zambrano
ВР
16
Dagner Quintero
ЦЗ
24
Octavio Moscarelli
ЦЗ
20
Josué Chala
ЦЗ
14
Jeremy Mina
ЦП
21
Mateo Ortíz
(К)
ЦП
19
Jostin Alman
ЦП
70
Juan Nazareno
ЦП
5
Brian Ramirez
ЦП
9
J. Blanco
ЦФ
11
Feyiseitan Asagidigbi
ЦФ
Главный тренер
Эфрен Мера
Леонес
22
Jeferson Arroyo
ВР
14
Anthony Folleco
ЦЗ
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
19
Óscar Pepinos
ЦЗ
32
A. Aguas
ЦЗ
11
M. Caramuto
ЦП
10
Agustin Mansilla
ЦП
15
Ignacio Burneo
ЦП
44
Kevin Mina
ЦФ
27
Nestor Caicedo
ЦФ
Манта
1
Walter Chavez
ВР
23
Edison Caicedo
ЦЗ
27
Jefferson Troya
ЦП
52
Alejandro Rialpe
ЦП
7
Danny Cabezas Bazan
ЦП
6
Juan Jimenez
ЦП
17
Jose Enrique Angulo
ЦФ
8
Maikel Valencia
ЦФ
18
Exequiel Beltramone
ЦФ
4-4-2
45
4
2
34
23
16
8
13
70
99
40
3-5-2
12
16
24
20
14
19
70
5
21
11
9
8
19
19
8
11
11
99
10
10
99
27
27
21
52
52
21
11
17
17
11
19
8
8
19
Остались в запасе
Леонес
Манта
22
Jeferson Arroyo
ВР
14
Anthony Folleco
ЦЗ
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
32
A. Aguas
ЦЗ
15
Ignacio Burneo
ЦП
44
Kevin Mina
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
1
Walter Chavez
ВР
23
Edison Caicedo
ЦЗ
27
Jefferson Troya
ЦП
7
Danny Cabezas Bazan
ЦП
6
Juan Jimenez
ЦП
18
Exequiel Beltramone
ЦФ
Главный тренер
Эфрен Мера
Остались в запасе
22
Jeferson Arroyo
ВР
14
Anthony Folleco
ЦЗ
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
32
A. Aguas
ЦЗ
15
Ignacio Burneo
ЦП
44
Kevin Mina
ЦФ
Остались в запасе
1
Walter Chavez
ВР
23
Edison Caicedo
ЦЗ
27
Jefferson Troya
ЦП
7
Danny Cabezas Bazan
ЦП
6
Juan Jimenez
ЦП
18
Exequiel Beltramone
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Главный тренер
Эфрен Мера
Статистика матча Леонес - Манта
1
1
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
18
13
Офсайды
4
0
Количество передач
260
382
Сейвы
3
0
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Информация о матче
Главный судья:
Anthony Diaz, Ecuador
Стадион:
Jaime Teran Olympic Stadium, Atuntaqui
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- : -
11.07.2026
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Эквадор. Лига Про, 18 тур
Манта
- : -
11.07.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Мушук Руна
- : -
11.07.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Гуаякиль Сити
- : -
12.07.2026
Дельфин
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1 : 1
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