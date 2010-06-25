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Расписание матчей
Динамо - Спарта
Динамо - Спарта: обзор матча 25 июня 2010
Динамо
25.06.2010, пятница, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо - Спарта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
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07.11.2026
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31.10.2026
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27.10.2026
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Чехия. Шанс Лига, 12 тур
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