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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Хувентуд - Индепендьенте
Хувентуд - Индепендьенте: обзор матча 06 марта 2026
Хувентуд
06.03.2026, пятница, 03:30
Кубок Либертадорес, 3 раунд
1 : 1
Завершен
Индепендьенте
74'
B. Larregui
32'
E. Larrosa
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хувентуд - Индепендьенте
Завершен
90'
+6'
Желтая карточка
Emmanuel Más
88'
86'
Замена
Luis Escorcia
️️️️➡️️
Málcom Palacios
Желтая карточка
Федерико Баррандегуй
85'
85'
Травма
Málcom Palacios
76'
Замена
Hayen Palacios
️️️️➡️️
Alexis Serna
76'
Замена
Francisco Chaverra
️️️️➡️️
Enzo Larrosa
ГОЛ! 1:1!
B. Larregui
74'
Замена
Fernando Mimbacas
️️️️➡️️
Renzo Sánchez
72'
71'
Желтая карточка
Halam Loboa
Замена
Alejo Cruz
️️️️➡️️
G. Gomez
64'
49'
Желтая карточка
Málcom Palacios
45'
+4'
32'
ГОЛ! 0:1!
Enzo Larrosa
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хувентуд
1
Себастьян Соса
(К)
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
5
D. Morosini
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
37
R. Peralta
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
30
G. Gomez
ЦП
10
B. Larregui
ЦФ
20
Renzo Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Диего Монаррис
Индепендьенте
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
José Ortiz
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
23
Málcom Palacios
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
16
Halam Loboa
ЦП
26
Esneyder Mena
ЦП
6
Didier Moreno
(К)
ЦП
8
Alexis Serna
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
9
Enzo Larrosa
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Хувентуд
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
25
Ignacio Alejandro Mujica Fernández
ЦЗ
28
Franco Risso
ЦЗ
3
A. Prado
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
M. Izaguirre
ЦП
21
F. Perez
ЦП
15
Alejo Cruz
ЦФ
80
Fernando Mimbacas
ЦФ
27
J. Boselli
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
Индепендьенте
25
Eder Chaux
ВР
30
Hayen Palacios
ЦЗ
5
Luis Escorcia
ЦЗ
3
Marlon Balanta
ЦЗ
88
Juan Viveros
ЦЗ
15
Luis Maturana
ЦЗ
13
Francisco Chaverra
ЦП
31
Diego Moreno
ЦП
28
A. Davila
ЦФ
17
Geronimo Mancilla
ЦФ
45
Alan Valdelamar
ЦФ
4-4-2
1
Соса
24
Баррандегуй
2
23
5
22
7
30
37
20
10
4-4-2
1
Ичасо
4
23
18
Фабра
24
26
6
8
16
9
19
30
15
15
30
20
80
80
20
8
30
30
8
23
5
5
23
9
13
13
9
Остались в запасе
Хувентуд
Индепендьенте
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
25
Ignacio Alejandro Mujica Fernández
ЦЗ
28
Franco Risso
ЦЗ
3
A. Prado
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
M. Izaguirre
ЦП
21
F. Perez
ЦП
27
J. Boselli
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
Главный тренер
Диего Монаррис
25
Eder Chaux
ВР
3
Marlon Balanta
ЦЗ
88
Juan Viveros
ЦЗ
15
Luis Maturana
ЦЗ
31
Diego Moreno
ЦП
28
A. Davila
ЦФ
17
Geronimo Mancilla
ЦФ
45
Alan Valdelamar
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Остались в запасе
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
25
Ignacio Alejandro Mujica Fernández
ЦЗ
28
Franco Risso
ЦЗ
3
A. Prado
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
M. Izaguirre
ЦП
21
F. Perez
ЦП
27
J. Boselli
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
Остались в запасе
25
Eder Chaux
ВР
3
Marlon Balanta
ЦЗ
88
Juan Viveros
ЦЗ
15
Luis Maturana
ЦЗ
31
Diego Moreno
ЦП
28
A. Davila
ЦФ
17
Geronimo Mancilla
ЦФ
45
Alan Valdelamar
ЦФ
Главный тренер
Диего Монаррис
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Статистика матча Хувентуд - Индепендьенте
2
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
18
20
Офсайды
1
3
Количество передач
406
308
Сейвы
3
2
Точность передач %
74
71
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.62
-0.62
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Menendez, Peru
Стадион:
Gran Parque Central, Montevideo
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