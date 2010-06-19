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Расписание матчей
Спартак - Шахтер
Спартак - Шахтер: обзор матча 19 июня 2010
Спартак
19.06.2010, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
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