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Расписание матчей
Австралия - Дания
Австралия - Дания: обзор матча 01 июня 2010
Австралия
01.06.2010, вторник, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Дания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австралия - Дания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 1
25.09.2026
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03.07.2026
Египет
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0 : 0
26.06.2026
Австралия
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США
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19.06.2026
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Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
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27.09.2026
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Лига наций, 1 тур
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3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
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