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Расписание матчей
Швеция - Босния и Герцеговина
Швеция - Босния и Герцеговина: обзор матча 29 мая 2010
Швеция
29.05.2010, суббота, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 2
Завершен
Босния и Герцеговина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Швеция - Босния и Герцеговина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Лига наций, 1 тур
Польша
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25.09.2026
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Чемпионат мира, 1/16 финала
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Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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