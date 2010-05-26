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Расписание матчей
Молдова - Азербайджан
Молдова - Азербайджан: обзор матча 26 мая 2010
Молдова
26.05.2010, среда, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Молдова - Азербайджан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
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02.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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