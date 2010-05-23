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Расписание матчей
США - Германия
США - Германия: обзор матча 23 мая 2010
США
23.05.2010, воскресенье, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Германия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Германия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
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