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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 02 сентября 2007
ПСЖ
02.09.2007, воскресенье, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
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Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Помощники судьи:
Ерик Кастеланни
Лаурен Уго
Стадион:
Парк де Пренс
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