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Кардифф - Лестер

12.05.2010, Среда, 22:45 мск Кардифф, стадион Ниниан Парк Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 1/2 финала , ответный матч Кардифф - Лестер
Первый матч: 1 - 0
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 9 мая, воскресенье 16:15 Лестер 0:1 Кардифф
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
22 тур
30 марта, вторник 22:45 Кардифф 2:1 Лестер
36 тур
13 марта, суббота 18:00 Лестер 1:0 Кардифф
Англия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
23 января, суббота 18:00 Кардифф 4:2 Лестер
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