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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика U20 - Саудовская Аравия U20
Мексика U20 - Саудовская Аравия U20: обзор матча 20 September 2025
Мексика U20
20.09.2025, Saturday, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Саудовская Аравия U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мексика U20 - Саудовская Аравия U20
Конец матча
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Мексика U20 - Саудовская Аравия U20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мексика U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Мексика U20
0 : 2
12.10.2025
Аргентина U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Чили U20
1 : 4
08.10.2025
Мексика U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Мексика U20
1 : 0
04.10.2025
Марокко U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Испания U20
2 : 2
01.10.2025
Мексика U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Бразилия U20
2 : 2
29.09.2025
Мексика U20
Саудовская Аравия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Саудовская Аравия U20
1 : 1
06.10.2025
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Нигерия U20
3 : 2
03.10.2025
Саудовская Аравия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Колумбия U20
1 : 0
30.09.2025
Саудовская Аравия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика U20
2 : 1
20.09.2025
Саудовская Аравия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика U20
2 : 1
20.09.2025
Саудовская Аравия U20
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