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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Прогресо - Серро
Прогресо - Серро: обзор матча 05 октября 2025
Прогресо
05.10.2025, воскресенье, 16:30
Уругвай. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Серро
24'
G. Silva
39'
I. Lemmo (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Прогресо - Серро
Конец матча
90'
Желтая карточка
E. Cuello
Замена
H. Carroso
️️️️
F. Lopez
85'
Желтая карточка
N. Olivera
84'
Замена
P. Lopez
️️️️
I. Lemmo
74'
Замена
M. de los Santos
️️️️
A. Colombino
74'
67'
Замена
M. Ocampo
️️️️
A. Frugone
Замена
️️️️
N. Fernandez
66'
Замена
A. Pinheiro
️️️️
G. Silva
66'
60'
Замена
E. Cuello
️️️️
B. Morales
Желтая карточка
A. Colombino
53'
Желтая карточка
N. Fernandez
48'
46'
Замена
E. Larrosa
️️️️
I. Neira
46'
Замена
J. Álvarez
️️️️
M. Villar
46'
Замена
S. Cáceres
️️️️
A. Miranda
Второй тайм
Желтая карточка
F. Lopez
44'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
I. Lemmo
39'
31'
Желтая карточка
M. Villar
Желтая карточка
A. Cougo
30'
28'
Желтая карточка
A. Frugone
ГОЛ! 1:0!
G. Silva
24'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Прогресо
1
Nicolás Gentilio
ВР
16
Gianfranco Trasante
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
4
Marcos Paolini
ЦЗ
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
18
Gonzalo Silva
ЦП
10
I. Lemmo
ЦП
8
Adrián Colombino
ЦФ
19
F. Lopez
ЦФ
9
Gary Silva
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
Серро
23
Renzo Bacchia
ВР
15
Axel Frugone
ЦЗ
33
Nicolás Fuica
ЦЗ
5
Mauro Villar
ЦП
30
Ignacio Neira
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
19
Emiliano Sosa
ЦП
8
Agustin Miranda
ЦП
9
Bruno Morales
ЦФ
29
S. Paiva
ЦФ
Главный тренер
Табаре Силва
Прогресо
12
Lautaro Fernández
ВР
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
4
Hernan Carroso
ЦЗ
14
Facundo Kidd
ЦЗ
24
Matías de los Santos
ЦП
7
Alejandro García
ЦП
11
P. Lopez
ЦП
5
Agustin Pinheiro
ЦП
17
Facundo Sosa
ЦФ
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
23
Martin Farias
ЦЗ
15
E. Cuello
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
32
Sebastián Cáceres
ЦП
22
Federico Acosta
ЦП
77
M. Ocampo
ЦП
22
Juan Álvarez
ЦП
9
Enzo Larrosa
ЦФ
27
S. Camacho
ЦФ
3-2-2-3
1
40
4
23
29
16
18
10
9
19
8
2-5-2
23
15
33
5
5
19
8
30
29
9
19
4
4
19
8
24
24
8
10
11
11
10
9
5
5
9
9
15
15
9
8
32
32
8
15
77
77
15
5
22
22
5
30
9
9
30
Остались в запасе
Прогресо
Серро
12
Lautaro Fernández
ВР
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
14
Facundo Kidd
ЦЗ
7
Alejandro García
ЦП
17
Facundo Sosa
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
1
Mathías Cubero
ВР
23
Martin Farias
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
22
Federico Acosta
ЦП
27
S. Camacho
ЦФ
Главный тренер
Табаре Силва
Остались в запасе
12
Lautaro Fernández
ВР
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
14
Facundo Kidd
ЦЗ
7
Alejandro García
ЦП
17
Facundo Sosa
ЦФ
Остались в запасе
1
Mathías Cubero
ВР
23
Martin Farias
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
22
Federico Acosta
ЦП
27
S. Camacho
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
Главный тренер
Табаре Силва
Статистика матча Прогресо - Серро
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Прогресо
Уругвай. Примера, 7 тур
Насьональ
2 : 1
03.08.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 6 тур
Прогресо
1 : 0
18.07.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 5 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 0
12.07.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 4 тур
Прогресо
1 : 2
07.06.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 3 тур
Данубио
1 : 2
30.05.2026
Прогресо
Серро
Уругвай. Примера, 7 тур
Дефенсор Спортинг
2 : 1
04.08.2026
Серро
Уругвай. Примера, 7 тур
Дефенсор Спортинг
2 : 1
04.08.2026
Серро
Уругвай. Примера, 6 тур
Серро
1 : 0
26.07.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 5 тур
Ливерпуль
1 : 2
12.07.2026
Серро
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро
0 : 1
07.06.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
Серро
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Абрахам Паладино
Посещаемость:
500 из 8000 зрителей (6%)
Таблица
Команда
7
Серро
10
Прогресо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
7
3
5
13
13
0
24
15
5
3
7
17
23
-6
18
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